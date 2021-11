Nach schwachem Saisonstart kommt Juventus Turin in der Serie A langsam in Fahrt. Italiens Rekordmeister setzte sich bei Lazio Rom mit 2:0 (1:0) durch, mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie kletterten die Gäste vom achten auf den sechsten Tabellenplatz.

Doppeltorschütze Bonucci lässt Juventus jubeln (Foto: SID)

Beide Treffer erzielte Abwehrspieler Leonardo Bonucci. Der Europameister verwandelte in der 23. und 83. Minute jeweils einen Foulelfmeter.

SID