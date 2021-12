Der italienische Fußball-Erstligist Salernitana Calcio tritt wegen einiger Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern am Dienstagabend nicht zum Serie-A-Spiel bei Udinese Calcio an. Der Verein des früheren Bayern-Stars Franck Ribery teilte mit, er verzichte angesichts des Ausbruchs auf die Anreise.

Salernitana tritt am Abend nicht in Udine an (Foto: SID)

Am Montag waren ein Fall in der Mannschaft und zwei im Betreuerteam gemeldet worden. Der süditalienische Klub ist mit nur acht Punkten aus 18 Spielen Tabellenschlusslicht der Liga.

SID