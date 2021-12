Monza Calcio, italienischer Fußball-Zweitligist in Besitz von Silvio Berlusconi, geht nach einem Corona-Ausbruch geschlossen in Quarantäne. Die Mannschaft werde die nächsten Spiele gegen Perugia am 26. Dezember und Reggina am 29. Dezember nicht bestreiten können, teilte der Verein mit.

Silvio Berlusconis Fußballklub muss in Quarantäne (Foto: SID)

Der lombardische Klub hatte bereits am vergangenen Sonntag das Spiel gegen Benevento Calcio verpasst. Monza Calcio liegt mit 31 Punkten auf Platz sechs der Serie B-Tabelle.

SID