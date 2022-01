Fußball-Europameister Giorgio Chiellini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Verein Juventus Turin am Samstagabend mit. Der italienische Innenverteidiger befand sich bereits einige Tage in häuslicher Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Giorgio Chiellini hat sich mit dem Coronavirus infiziert (Foto: SID)

Am Freitag waren bereits Ersatzkeeper Carlo Pinsoglio and Arthur Melo beim italienischen Rekordmeister positiv getestet worden. Juventus startet am Donnerstag gegen die SSC Neapel ins neue Jahr.

SID