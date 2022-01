Der langjährige Weltklasse-Torwart Gianluigi Buffon vom italienischen Fußball-Zweitligisten Parma Calcio ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 43-Jährige begab sich in häusliche Isolation, teilte sein Klub mit.

Gianluigi Buffon ist Corona-positiv (Foto: SID)

Die Serie B nimmt am 15. Januar ihren Spielbetrieb wieder auf. Laut Gazzetta dello Sport sind allein in der Serie A 55 Spieler positiv auf COVID-19 getestet worden, neun von ihnen allein bei US Salernitana, dem Klub von Ex-Bayern-Star Franck Ribery.

SID