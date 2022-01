Italiens Fußballmeister Inter Mailand hat zum fünften Mal den Supercup gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann am Mittwochabend das Derby d'Italia im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Pokalsieger Juventus Turin und holte erstmals seit 2010 wieder den Titel. Alexis Sanchez erzielte kurz vor Ende der Verlängerung den entscheidenden Treffer (120.+1).

Inter setzte sich gegen Juventus Turin durch (Foto: SID)

Der Ex-Schalker Weston McKennie brachte Juve, das zum neunten Mal in Serie im Supercup stand, in der 25. Minute in Führung. Inters Stürmer Lautaro Martinez glich nur zehn Minuten später per Foulelfmeter aus. In der chancenarmen Verlängerung nutzte Sanchez dann einen groben Fehler von Turins Alex Sandro aus, dem wenige Meter vor dem eigenen Tor der Ball versprang.

SID