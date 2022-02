Zlatan Ibrahimovic und Hollywood? Das würde zum Typ mit den ebenso markanten Sprüchen wie spektakulären Toren und Erfolgen passen! Derzeit ist der 1,95-Meter große AC Milan-Mittelstürmer, der für Schweden in 120 Länderspielen stolze 62 Treffer erzielte, zwar verletzt, denkt mit 40 Jahren jedoch noch längst nicht an das Karrierende. Hat allerdings offenbar schon Pläne für die Zeit danach, wie "Ibra" dem Radiosender 105 verriet.

So sagte Ibrahimovic dem Kanal: „Ich bin immer neugierig auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel Schauspieler zu sein. Ich möchte etwas, das mir Adrenalin verleiht." Mit seinem derzeitigen Fußball-Job sei das aber nicht zu vergleichen: „Nichts wird so sein wie Fußball.“ Der Vertrag des beidfüssig starken Schweden läuft im Sommer beim AC Milan aus. Doch der heuer am 3. Oktober 41 Jahre werdende Ibrahimovic will wohl weiter spielen.

Der Stürmer fehlt dem AC Mailand aktuell seit mehreren Wochen mit Achillessehnenbeschwerden. "Ibra" plant jedoch seine Rückkehr und wolle bei seinem Comeback ein "Feuerwerk abbrennen". Trotz der unangenehmen Verletzung denkt der in Malmö geborene Schwede mit bosnischen Wurzeln noch lange nicht ans Ende seiner spektakulären Karriere.

"Warum normal sein, wenn du stärker sein kannst"

Zlatan Ibrahimovic zu Radio 105: „Es ist Ibra, der entscheidet, wann er aufhört. Viele Leute sagen mir, dass ich fertig bin mit dem Fußball, aber ich bin ermutigt. Ich bin zuversichtlich in allem, was ich tue. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen werde, aber ich versuche immer, über das Limit hinauszugehen. Warum normal sein, wenn du stärker sein kannst?“

Schauspielerfahrung hat "Abrakadabra", wie der eigenwillige Stürmer-Hüne auch wegen Zlatans Zauber-Toren in seiner bisherigen Fußball-Laufbahn genannt wird, zumindest bereits. Im Film „Asterix & Obelix - Das Reich der Mitte“ spielt Ibrahimovic die Rolle des Caius Antivirus. Ins Kino soll der Film im Laufe dieses Jahres kommen. In der Autobiographie „I am Zlatan“ wird er von Schauspielern verkörpert - selbst hat er keine Rolle.

Foto: IMAGO/Gribaudi