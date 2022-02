Der AC Mailand hat bei der Jagd nach seinem ersten Meistertitel seit elf Jahren erneut Punkte liegen gelassen. Der Tabellenführer der Serie A kam gegen Udinese Calcio nur zu einem 1:1 (1:0), Stadtrivale und Titelverteidiger Inter Mailand hat zwei Spiel weniger absolviert und könnte Milan mit Siegen wieder überflügeln.

Milan lässt wichtige Punkte liegen (Foto: SID)

Rafael Leao (29.) brachte die Gastgeber in Führung, die sie jedoch wie beim jüngsten 2:2 beim Schlusslicht US Salernitana nicht ins Ziel brachten. Weil Milan nicht mehr konsequent auf den zweiten Treffer drängte, blieb Udinese in Schlagdistanz - Destiny Udogie (66.) gelang der Ausgleich.

SID