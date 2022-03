Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin setzt seine Aufholjagd in der Serie A fort. Bei Sampdoria Genua gewann die Alte Dame am Samstag mit 3:1 (2:0) und ist mittlerweile seit 15 Ligaspielen ohne Niederlage. Der Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand, der am Abend (20.45 Uhr) gegen den FC Empoli spielt, verringerte sich vorerst auf vier Punkte.

Morata trifft gegen Genua vom Elfmeterpunkt (Foto: SID)

Ein Eigentor von Maya Yoshida (23.) brachte Juve in Führung. Alvaro Morata erhöhte per Foulelfmeter (34.) auf 2:0. Für Sampdoria verschoss Antonio Candreva einen Handelfmeter (74.). Abdelhamid Sabiri (84.) verkürzte. Mit seinem zweiten Tor des Abends sorgte Morata (89.) für die Entscheidung.

SID