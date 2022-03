Angesichts sinkender Corona-Zahlen will Italien die Zuschauer-Beschränkungen bei Sportveranstaltungen aufheben. Eine Auslastung von 100 Prozent wird bereits beim WM-Play-off zwischen Europameister Italien und Mazedonien am 24. März in Palermo zugelassen. Dies erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza, der damit einer Forderung des italienischen Fußballverbands FIGC nachgab.

Italien lastet Stadien bald wieder voll aus (Foto: SID)

Ab Ende März soll die Vollauslastung dann für alle Stadien gelten, bestätigte Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa. Die 2G-Pflicht für den Stadionzugang solle fallen.

Derzeit ist noch eine Auslastung der Stadien von 75 Prozent zugelassen. Bei Hallensportarten dürfen lediglich 60 Prozent der Plätze besetzt werden. Dabei gilt weiterhin die 2G-Pflicht.

SID