Der schwedische Fußball-Altstar Zlatan Ibrahimovic (40) wird voraussichtlich für mindestens zehn Tage ausfallen. Der Stürmer des AC Mailand leidet an einer Überlastung des linken Knies. Dies berichteten italienische Medien am Dienstag.

Droht im Mailand-Derby auszufallen: Zlatan Ibrahimovic (Foto: SID)

Damit wird Ibrahimovic die Serie-A-Partie des Tabellenführers am Freitag gegen den Vorletzten FC Genua wahrscheinlich verpassen. Auch ein Einsatz im wichtigen Halbfinal-Rückspiel des italienischen Pokals am Dienstag gegen den Stadtrivalen Inter kommt wohl zu früh. Beim Spiel gegen Lazio Rom am 24. April könnte der Schwede wieder auf dem Platz stehen.

Ibrahimovic musste in der gesamten Saison bereits zahlreiche Verletzungspausen einlegen. Insgesamt stand der schwedische Topstar in 23 Partien auf dem Feld, dabei erzielte er acht Treffer.

SID