Spitzenreiter AC Mailand muss im packenden Titelrennen der italienischen Serie A weiter auf Zlatan Ibrahimovic (40) verzichten. Der schwedische Altstar fällt aufgrund seiner andauernden Knieprobleme weitere sieben bis zehn Tage aus. Das teilte Trainer Stefano Pioli am Donnerstag mit.

Ibrahimovic fällt weiter aus (Foto: SID)

Ibrahimovic verpasst damit das Spiel gegen CFC Genua 1893 am Karfreitag und das Halbfinal-Rückspiel des italienischen Fußball-Pokals beim Stadtrivalen Inter Mailand am kommenden Dienstag (Hinspiel: 0:0). Auch sein Einsatz in der Begegnung bei Lazio Rom (24. April) ist ungewiss.

Milan führt die Tabelle mit 68 Punkte vor Titelverteidiger Inter und Ex-Meister SSC Neapel (beide 66) an. Inter hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.

SID