Zwei Aufsteiger in die Fußball-Serie-A in Italien stehen fest. Der süditalienische Klub US Lecce siegte am Freitagabend daheim gegen Pordenone mit 1:0 und steht damit nach 38 Spieltagen als Meister der Serie B fest. Der Klub aus der süditalienischen Region Apulien steigt damit nach 26 Jahren wieder in die Eliteklasse auf.

US Lecce ist wieder in der Serie A (Foto: SID)

Auch der lombardische Verein Cremonese schaffte den Sprung auf Platz zwei und damit den Aufstieg. Das Team aus Cremona siegte bei Como mit 2:1 und zog damit noch am letzten Spieltag an Monza vorbei. Der Klub im Besitz von Silvio Berlusconi verlor in Perugia mit 1:2.

Monza muss damit in die Play-offs, genauso wie Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento und Perugia. In den Play-offs wird der dritte und letzte Aufsteiger in die Serie A ermittelt.

Der FC Crotone musste nach dem Abstieg aus der Serie A vor Jahresfrist direkt auch aus der Serie B absteigen. Außerdem müssen Alessandria und Pordenone den Gang in die Drittklassigkeit antreten.

SID