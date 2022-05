Italien: Rummenigge in Hall of Fame aufgenommen

Foto: AFP/POOL/SID/TOM WELLER

Große Auszeichnung für Karl-Heinz Rummenigge: Der frühere Nationalspieler ist am Montag als erster Deutscher in die Hall of Fame des italienischen Fußballs in Florenz aufgenommen worden. "Es ist mir eine ganz besondere Ehre. Dies zeigt das besondere Verhältnis, das ich immer zu Inter, zu Italien und den italienischen Fans hatte", sagte der 66 Jahre alte Rummenigge beim Festakt im Palazzo Vecchio.

Rummenigge spielte drei Jahre bei Inter Mailand. 1984 war der Angreifer für elf Millionen Mark nach zehn Jahren beim FC Bayern nach Italien gewechselt. Er absolvierte 64 Pflichtspiele (24 Tore) für Inter. "Es war für mich und meine Familie eine besondere Zeit, auf die ich mit viel Dankbarkeit zurückblicke", sagte Rummenigge, der bis vergangenes Jahr Vorstandschef der Bayern gewesen war.

© 2022 SID