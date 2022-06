Trainerwechsel in der italienischen Serie A

Massimiliano Alvini ist der neue Trainer des Serie-A-Aufsteigers US Cremonese. Der 52-jährige Toskaner hatte zuletzt den italienischen Fußball-Zweitligisten AC Perugia trainiert. In der Saison 2019/20 hatte Alvini den Drittligisten Reggiana in die Serie B geführt.

Cremonese steigt zusammen mit US Lecce und Monza Calcio, dem Klub im Besitz des ehemaligen Premierministers und früheren Milan-Eigentümers Silvio Berlusconi, in die Serie A auf.

