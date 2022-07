Neue Herausforderung in Rom: Paulo Dybala

Der argentinische Fußball-Star Paulo Dybala (28) wechselt von Juventus Turin zur AS Rom. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, erhält Dybala einen Dreijahresvertrag. Sein Jahresgehalt soll laut Medienberichten sechs Millionen Euro per annum betragen.

Für die Alte Dame hatte der Torjäger sieben Jahre lang gespielt und in 293 Serie-A-Spielen 98 Tore für Juve erzielt. Sein Vertrag in Turin war Ende Juni ausgelaufen.

