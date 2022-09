ÖFB-Legionär Marko Arnautović glänzte für den FC Bologna abermals mit zwei Toren, führt die Torschützenliste an und ist weiter einziger Torschütze seines Vereins in der laufenden Serie-A-Saison. Trotz der beiden Tore des 33-jährigen Wieners am Sonntag wartet Bologna nach einem 2:2 (1:1) bei Spezia Calcio in der 5. Runde aber weiter auf den ersten Sieg. Für den Fußball-Nationalspieler war es das fünfte Tor im fünften Spiel, womit Arnautović die Führung in der Torschützenliste der italienischen Topliga Serie A übernahm.

