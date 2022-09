Marko Arnautovic ist weiter im Flow und in Torlaune. Der 33-jährige, gebürtige Floridsdorfer bescherte dem FC Bologna mit seinem bereits 6. Saisontor und einem Assist zum Ausgleichstor am Sonntag in der 62. Minute den 2:1-Siegtreffer im Heimspiel gegen Tabellennachbar AC Florenz, wodurch die Gastgeber nach 0:1-Rückstand die Partie noch drehten. Es war für den Tabellen-12. im sechsten Anlauf der erste Dreier in dieser Saison in der Serie A. In der der 102-malige ÖFB-Teamstürmer nach sechs Runden die Torschützenliste anführt. Für Bologna ist Angreifer Arnautovic bisher der Saison-Schlüsselspieler und unverzichtbar.

Arnautovic sorgt nach Trainer-Wechsel gegen AC Florenz für Wende

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Sinisa Mihajlovic und unter Regie vom 58-jährigen, serbischen Neo-Chefcoach Miroslav Tanjga geriet Bologna mit 0:1 in Rückstand (54.), glich gegen die Fiorentina dann durch Musa Barrow aus (59., Assist Arnautovic), ehe Arnautovic das 2:1-Siegtor gelang, das nach langem VAR-Check (62.) schließlich anerkannt wurde. Das Tor von Barrow war das erste Saison-Tor der Gastgeber, das nicht Arnautovic, der allerdings in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselt wurde, erzielt hatte.

Mit Stefan Posch, der quasi "last minute" vor Schließung des Sommer-Transferfensters vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim aus dem Kraichau nach Bologna geholt wurde, gab ein weiterer ÖFB-Teamspieler sein Debüt für die Gastgeber und kam über die volle Spielzeit zum Einsatz.

That winning feeling 😄😄 pic.twitter.com/D884I6wm66 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 11, 2022

Fotocredit: IMAGO / ZUMA Press