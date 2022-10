Stürmer Dzeko mit einem Doppelpack gegen Sassuolo Calcio

Foto: AFP/SID/TIZIANA FABI

Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner Inter Mailand hat in der Serie A einen Schritt aus der Krise gemacht. Der 19-malige italienische Fußballmeister gewann am 9. Spieltag bei Sassuolo Calcio mit 2:1 (1:0) und feierte in der heimischen Liga nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Inter, bei dem Nationalspieler Robin Gosens nicht zum Einsatz kam, liegt mit 15 Punkten allerdings weiterhin außerhalb der Europacupplätze. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko traf für die Nerazzurri doppelt (44./75.), der italienische Nationalspieler Davide Frattesi glich nach einer Stunde für Sassuolo aus.

