De Rossi übernimmt Trainerposten bei Spal Ferrara

Foto: AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Der frühere Fußball-Weltmeister Daniele De Rossi beginnt seine Trainerkarriere in der Serie B. Der 39-Jährige tritt beim italienischen Fußball-Zweitligisten Spal Ferrara die Nachfolge von Roberto Venturato an, von dem sich der Klub nach der 0:2-Niederlage bei Frosinone Calcio am Samstag trennte. De Rossi unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Der frühere Mittelfeldspieler, der fast seine gesamte Karriere beim Traditionsklub AS Rom verbracht hat, arbeitete nach seiner aktiven Laufbahn 2021 für wenige Monate als Techniktrainer der italienischen Nationalmannschaft und war beim EM-Triumph in London dabei. Bei seiner ersten Station als Cheftrainer soll er Ferrara nach dem schwachen Saisonstart mit nur zwei Siegen aus acht Spielen wieder auf Erfolgskurs bringen.

