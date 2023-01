Italiens Fußball-Traditionsklubs Juventus Turin und AC Mailand stecken in einer tiefen Krise. Am Sonntag verlor der Rekordmeister Juve mit 0:2 gegen Monza Calcio, den Serie-A-Aufsteiger im Besitz von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi. "Juve in die Knie gezwungen. Die Alte Dame ist verschwunden", kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Neben Juve durchlebt auch der AC Mailand eine Krise

In einer ähnlich bedenklichen Situation befindet sich Milan. Der italienische Meister ging gegen US Sassuolo, den Tabellen-16., mit 2:5 unter. Damit kassierten die Lombarden die zweite heftige Pleite in Folge. In der vergangenen Woche hatten sie sich mit 0:4 gegen Lazio Rom blamiert. "Milan, so bricht alles zusammen! Der Klub ist ein Pulverfass vor der Explosion, die Nerven liegen blank. Trainer Stefano Pioli steht auf der Kippe", urteilte der Corriere dello Sport.

Grund zum Feiern hat lediglich Tabellenführer SSC Neapel, der auf seinen ersten Scudetto seit 1990 zusteuert. Die Neapolitaner feierten am Sonntagabend einen 2:1-Sieg gegen Jose Mourinhos AS Rom. Der Vorsprung auf den Verfolger Inter Mailand beträgt 13 Punkte. "Neapel ist nicht mehr einzuholen. Auch AS Rom muss nach einer tollen Partie vor der Mannschaft aus der Vesuvstadt kapitulieren", schrieb die Gazzetta.

