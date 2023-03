Der italienische Supercup wird zum Final-Four-Turnier

Foto: AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Der italienische Supercup wird in den kommenden sechs Jahren viermal in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Serie A beschloss am Montag zudem eine Ausweitung des Wettbewerbs zu einem Final-Four-Turnier mit zwei Halbfinals und einem Endspiel. Teilnehmen werden die Finalisten der Coppa Italia und die beiden Erstplatzierten der Serie A. Bei einer Überschneidung würde der Tabellendritte nachrücken.

Das Format kann sich allerdings auch noch ändern: Für die kommende Ausgabe ist die Final-Four-Variante beschlossen, danach ist je nach Auslastung des Spielkalenders eine Rückkehr zu nur einem Finalspiel möglich.

"Die nächsten beiden Ausgaben werden in Saudi-Arabien stattfinden, dann gibt es eine zweijährige Unterbrechung, in der das Turnier an einem anderen Ort ausgetragen werden kann, und dann wird es für weitere zwei Jahre nach Saudi-Arabien zurückkehren", sagte Luigi De Siervo, Geschäftsführer der Lega Serie A.

Für die nächste Saison hat der Vertrag einen Umfang von 23 Millionen Euro. Schon 2014, 2016, 2018, 2019 und 2022 war der Supercup in Saudi-Arabien ausgespielt worden.

