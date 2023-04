Ausbruch vertagt: Am Fuße des Vesuvs muss die SSC Neapel noch mindestens 4 Tage länger auf den seit 33 Jahren ersehnten dritten Scudetto warten. Ein 1:1 (1:0) gegen US Salernitana am Sonntag reichte den Erben von Diego Maradona noch nicht, um die große Feier ihres ersten italienischen Fußball-Meistertitels seit 1990 zu starten. Dabei lag der 1. Matchball auf dem "Silbertablett", nachdem zuvor am Sonntag der Tabellenzweite Lazio Rom mit 1:3 bei Inter Mailand verloren hatte.

Napoli verspielt verfrühte Krönung vor Heimpublikum

Foto: AFP/SID/Andreas SOLARO

1. Matchball ausgelassen - 2. Matchball am Donnerstag in Udinese

Dabei erschien alles bestens vorbereitet. Der einzig verbliebene Verfolger Lazio Rom hatte vor dem Anpfiff im Maradona-Stadion schon 1:3 (1:0) bei Inter Mailand verloren - und Napoli führte durch ein Tor von Mathias Olivera (62.) gegen Salernitana. Kurz vor der großen blau-weißen Eruption aber gab Boulaye Dia (84.) den Partyschreck.

Dennoch ist der SSC der Scudetto nur noch rechnerisch zu nehmen. Der Vorsprung auf Lazio Rom beträgt 6 Spieltage vor dem Saisonende 18 Punkte, somit fehlt noch ein Unentschieden zum Titelgewinn. Am Donnerstag spielt Neapel bei Udinese Calcio.

