Ausnahmezustand! 50.000 Fans im Stadion am Vesuv - obwohl dort selbst gar kein Spiel ausgetragen wird! Die SSC Neapel könnte am Donnerstag (20.45 Uhr/Ligaportal-Liveticker) bei Udinese Calcio nach 33 Jahren (!) den dritten Scudetto perfekt machen - und die Fans fiebern im Heimstadion des italienischen Tabellenführers mit. Im Stadio Diego Armando Maradona wird die Partie per Großbildschirm live übertragen.

Die Einnahmen des Public Viewings werden gespendet

Foto: AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Matchball! 18 Punkte Vorsprung 6 Runden vor Saisonende

50.000 Fans haben sich die Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro für das Public Viewing gesichert. Die Einnahmen dienen wohltätigen Zwecken, die Tickets waren in wenigen Stunden vergriffen. Mehr als 10.000 Tifosi werden vor Ort in Udine ihr Team anfeuern.

Napoli hat sechs Runden vor Schluss 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom und steht damit so gut wie sicher als Meister fest. Eventuell könnte der dritte Titel der Vereinsgeschichte schon zuvor fix sein: Lazio muss am Mittwochabend das Heimspiel gegen Sassuolo gewinnen, um weiter zumindest theoretisch Rang eins holen zu können.

© 2023 SID