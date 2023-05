Neapel am Vesuv im Ausnahmezustand - leider auch mit tragischen Auswirkungen. Sportlich gesehen: Die SSC Napoli ist nach quälend langen 33 Jahren wieder italienischer Fußball-Meister - und Idol Diego Maradona jubelt im Himmel mit. Da hat zumindest die Familie der verstorbenen argentinischen Legende keine Zweifel. "Sicherlich feierst du, der Himmel feiert", schrieb Claudia Villafane, Maradonas Ex-Frau und Mutter seiner Töchter Dalma und Giannina, bei Instagram.

Maradona hat in Neapel Legendenstatus

Foto: AFP/SID/CARLO HERMANN

Giannina stellte ihr "Lieblingsfoto" ins Netz, das ihren Vater im Napoli-Trikot mit Dalma auf dem Arm zeigt, und nannte ihren Vater den "präsentesten Abwesenden". Auch Maradonas Sohn Diego Armando Junior meinte: "Mein Vater wäre von diesem Scudetto begeistert gewesen, nach dem argentinischen Sieg bei der WM ist dies ein unglaubliches Jahr. Wir hätten sicher gemeinsam den Scudetto-Tag gefeiert."

Natürlich schickte Maradona höchstselbst seine Grüße aus dem Himmel. "Ein neues denkwürdiges Datum, eine neue Freude für die Stadt, für die Menschen, für die Geschichte. Danke an euch alle! Forza Napoli", hieß es zu einer Foto-Montage mit der ewigen 10 auf dessen offiziellem Instagram-Profil.

Der Beitrag schloss mit einem blauen Herzen.

Well deserved @SSCNapoli! 👏🏼🔵⚪ Congratulazioni on winning the Scudetto 🏆 https://t.co/Is4OY7CAEy