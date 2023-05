Die Roma hadert und lässt Punkte liegen

Foto: AFP/SID/VINCENZO PINTO

Die AS Rom hat die Generalprobe für das Europa-League-Halbfinalhinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Bundesligist Bayer Leverkusen verpatzt. Die Römer verloren gegen Inter Mailand mit 0:2 (0:1). Federico Dimarco (33.) erzielte das Führungstor für die Lombarden, der belgische Mittelstürmer Romelu Lukaku (74.) sorgte für die Entscheidung.

Mit 63 Punkten belegt Inter den vierten Tabellenplatz, während die Roma mit 58 Zählern auf Position sieben rangiert. Der Bayer-Gegner ist in der Serie A seit vier Spielen ohne Sieg. Bei Inter konnte Nationalspieler Robin Gosens wegen einer Schulterverletzung nicht mitwirken.

Der entthronte italienische Meister AC Mailand hatte zuvor am Samstag den Rückstand auf den Tabellenzweiten Lazio Rom (64) auf drei Punkte verkürzt. Die Rossoneri (61), hinter Inter Tabellenfünfter, gewannen gegen den Hauptstadtklub am 34. Spieltag mit 2:0 (2:0). Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Für Lazio stehen 64 Zähler zu Buche.

Aufseiten von Milan wurde der Ex-Schalker Malick Thiaw mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Unter der Woche hatte sich die SSC Neapel vorzeitig den Scudetto in der Serie A gesichert.

© 2023 SID