Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Sonntag bei Atalanta Bergamo mit 2:0 (0:0) durch und schob sich in der Serie A mit nun 66 Punkten an Lazio Rom vorbei auf Rang 2. Als Sieger des "Scudetto" steht seit Donnerstag ja bereits der SSC Napoli fest.

Juventus Turin springt auf Rang zwei

Foto: AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Youngster bringt "Alte Dame" auf Siegesstraße

Den Sieg leitete der 19 Jahre alte Startelfdebütant Samuel Iling Junior (56.) ein, Dusan Vlahovic erhöhte in der 8. Minute der Nachspielzeit.

Atalanto Bergamo verpasste es hingegen näher an die Champions-League-Plätze heranzurücken. Mit 58 Punkten und noch vier ausstehenden Spielen ist das Team von Gian Piero Gasperini Sechster, 5 Zähler fehlen auf den Vierten Inter Mailand.

