Robin Gosens wird von Bundesliga-Klubs umworben

Fußball-Bundesligist Union Berlin bekommt beim Buhlen um die Gunst von Nationalspieler Robin Gosens (28) von Champions-League-Finalist Inter Mailand offenbar Konkurrenz vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Als mögliche Ablöse sind 15 Millionen Euro im Gespräch.

Gosens spielt erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederladen zum Profi gereift. Für Deutschland bringt es der Allroundspieler mittlerweile auf 16 Länderspiele und zwei Treffer.

