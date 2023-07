Timothy Weah unterschreibt bis 2028 bei Juventus

Foto: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CANDICE WARD/USSF

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich mit Flügelspieler Timothy Weah verstärkt. Der Sohn des ehemaligen Weltfußballers und aktuellen Staatspräsidenten Liberias George Weah wechselt vom französischen Erstligisten OSC Lille in die Serie A, wo sein Vater einst für die AC Mailand gespielt hatte. Weah junior unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, er kostet rund 10 Millionen Euro.

Der 23-Jährige, der in New York geboren wurde und in der US-Nationalmannschaft spielt, soll Juan Cuadrado ersetzen. Der Kolumbianer, der zuletzt im Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft traf, hatte in Turin keinen neuen Vertrag erhalten.

Weah senior war 1995 Weltfußballer. Der Angreifer hatte während seiner aktiven Karriere neben Milan auch für die AS Monaco, Paris St. Germain, den FC Chelsea, Manchester City sowie Olympique Marseille gespielt.

© 2023 SID