Romelu Lukaku hat schon wieder einen neuen Klub

Die Leihe des belgischen Fußball-Nationalspielers Romelu Lukaku zur AS Rom ist perfekt. Das gab der Klub des portugiesischen Trainers Jose Mourinho am Donnerstag bekannt. Lukaku, der bei seinem vorherigen Klub FC Chelsea aussortiert worden war, erhält einen Einjahresvertrag.

"Der Empfang, den ich von diesem Verein und seinen Fans erhalten habe, hat mich begeistert und mich noch mehr motiviert, alles für mein neues Team zu geben", wurde Lukaku in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert: "Als Gegner habe ich die Atmosphäre des Stadio Olimpico und die Wärme der Romanisti gespürt."

Der 30 Jahre alte Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von den Londonern an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.

Über die Vertragsmodalitäten wurde zunächst nichts bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach sollen die Giallorossi dem Belgier 7,5 Millionen Euro Jahresgehalt zahlen. Dem FC Chelsea soll die Leihe derweil sechs Millionen Euro Leihgebühr plus Boni bescheren.

