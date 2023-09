Paul Pogba steht unter Dopingverdacht

Foto: AFP/GETTYIMAGES/SID/HARRY HOW

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba ist in Italien aufgrund eines positiven Dopingtests vorläufig gesperrt worden. Dem 30-Jährigen wurde demnach ein zu hoher Testosteronwert nachgewiesen, das bestätigte die italienische Anti-Doping-Agentur der Nachrichtenagentur AFP.

Pogbas Agentin Rafaela Pimenta erklärte, man warte nun auf die B-Probe und könne sich bis dahin nicht näher äußern. "Sicher ist, dass Paul Pogba niemals eine Regel brechen wollte", teilte Pimenta laut AFP in einem Schreiben mit.

Italienischen Medienberichten zufolge soll der Test des Mittelfeldstars beim ersten Meisterschaftsspiel seines Klubs Juventus Turin bei Udinese Calcio erfolgt sein, Pogba war nicht zum Einsatz gekommen.

In Turin hat Pogba ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam der Weltmeister von 2018 in der Vorsaison gerade einmal auf zehn Einsätze. Wegen der Verletzungsmisere verpasste Pogba auch die WM 2022 in Katar.

