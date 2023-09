Paul Pogba droht bei Juventus Turin die Entlassung

Nach dem positiven Dopingtest bei Paul Pogba hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin das Gehalt des französischen Fußball-Nationalspielers vorerst eingefroren. "Der Klub prüft die nächsten Schritte", hieß es in einer Mitteilung.

Pogba war wegen eines zu hohen Testosteronwerts vorläufig gesperrt worden, ihm droht die Entlassung. Laut Gazzetta dello Sport stand der 30-Jährige unter Aufsicht eines US-Spezialisten, der ihm ein Ergänzungsmittel verschrieben habe, das Testosteron enthielt. Pogba habe das Mittel eingenommen, ohne sich davor mit den Juve-Ärzten zu beraten. Dies sei eine Oberflächlichkeit, die Pogba teuer zu stehen kommen könnte, berichtete Gazzetta dello Sport.

Italienischen Medienberichten zufolge soll der Test des Mittelfeldstars beim ersten Meisterschaftsspiel von Juventus bei Udinese Calcio erfolgt sein, Pogba war nicht zum Einsatz gekommen.

In Turin hat Pogba ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam der Weltmeister von 2018 in der Vorsaison gerade einmal auf zehn Einsätze. Wegen der Verletzungsprobleme verpasste Pogba auch die WM 2022 in Katar.

