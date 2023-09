Arkadiusz Milik (l.) erzielte den Siegtreffer für Juve

Juventus Turin hat nach der ersten Saison-Niederlage und heftiger Kritik schnell wieder in die Spur gefunden. Italiens Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstagabend sein Heimspiel gegen die zuvor ungeschlagene Überraschungsmannschaft US Lecce mit 1:0 (0:0) und kletterte in der Serie A damit vorerst auf Rang zwei. Der frühere Bundesligaprofi Arkadiusz Milik (57.) traf entscheidend.

13 Punkte hat Juve auf dem Konto, ganz vorne steht Inter Mailand mit der Maximalausbeute von 15 Zählern. Der Spitzenreiter bestreitet sein sechstes Saisonspiel erst am Mittwochabend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Sassuolo Calcio.

Sassuolo hatte den Turinern am vergangenen Wochenende die erste Pleite (2:4) zugefügt und Italiens kritische Presse auf den Plan gerufen. Nicht nur die Gazzetta dello Sport sah einen Rückfall in schlimme Phasen aus der Vorsaison und berichtete von einer "Horror-Show". Am Dienstag war Turin recht deutlich überlegen, verteidigte zudem konzentriert, kam aber nur selten zu klaren Chancen. Lecces Mohamed Kaba (90.+3) sah für eine Schwalbe noch die Gelb-Rote Karte, auch zuvor hatte der Gast aber kaum für Gefahr sorgen können.

