Der frühere Fußball-Weltmeister Jerome Boateng muss sich bei seinem neuen Klub US Salernitana frühzeitig auf einen neuen Trainer einstellen. Das Schlusslicht der Serie A trennte sich am Sonntag von seinem Coach Filippo Inzaghi. Nachfolger wird der ehemalige italienische Nationalspieler Fabio Liverani, wie der Klub, von dem für die Frühjahrssaison der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg den 22-jährigen Wiener Flavius Daniliuc (Innenverteidiger) ausgeliehen hat, bekannt gab.

Inzaghi verliert seinen Job bei Salernitana

Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/ABACAPRESS/SID/IMAGO/IPA Sport/ABACA

Salernitana hatte am Freitag gegen Empoli Calcio (1:3) die 15. Saisonniederlage kassiert. Boateng stand in der Startelf und wurde in der 59. Minute ausgewechselt.

Es ist bei Salernitana bereits der zweite Trainerwechsel der Saison nach der Entlassung des Portugiesen Paulo Sousa im vergangenen Oktober. Der ehemalige Starstürmer Inzaghi, Bruder von Inters Coach Simone Inzaghi, war bis August 2023 Trainer des Zweitligisten Reggina.

© 2024 SID