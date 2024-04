Fans von Lazio Rom stimmten "diskriminierende Gesänge" gegen Weston McKennie an.

Foto: AFP/AFP/Filippo MONTEFORTE

Juventus Turin hat "diskriminierende Gesänge" gegen den ehemaligen Schalker Fußball-Profi Weston McKennie durch die Fans von Lazio Rom verurteilt und Untersuchungen angestoßen. "Juventus hat das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zur Kenntnis genommen, in welchem aus dem Gästeblock diskriminierende Gesänge gegen Weston McKennie während seiner Auswechslung angestimmt wurden", teilte der Verein am Donnerstagabend mit.

"Nachdem der Spieler den Vorfall bestätigt hat, leitete der Verein alle Verfahren zur Überprüfung des Geschehens ein und wird voll und ganz kooperieren, um die verantwortlichen Personen zu identifizieren", heißt es in der Erklärung weiter. Der Vorfall wird auch vom italienischen Fußballverband FIGC geprüft.

Juventus teilte ein Schwarz-Weiß-Foto von McKennie auf seinen Social-Media-Plattformen: "Nie wieder", stand darunter. Der amerikanische Nationalspieler hatte im Hinspiel des Pokal-Halbfinals das Tor zum Endstand von 2:0 vorbereitet. Das Rückspiel findet am 23. April statt.

© 2024 SID