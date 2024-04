Bis tief in die Nacht haben 350.000 Fans den 20. Meistertitel von Inter Mailand (mit ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic) in der italienischen Serie A gefeiert. Nach dem Heimsieg der Nerazzurri gegen den FC Turin im San Siro (2:0) ging am Sonntag die große Scudetto-Party los. Die Ultras bejubelten ihre Fußballmannschaft mit einer großen Choreografie, Trainer Simone Inzaghi tanzte vor dem Fanblock auf dem Rasen.

Inter feiert 20. Meistertitel mit Parade

Foto: AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

Die Partie war verlegt worden, nachdem die ursprünglich für Dienstag vorgesehene Meisterfeier wegen Kälte und Regen abgesagt werden musste. Die große Bus-Parade vom San-Siro-Stadion zum Mailänder Dom fand nun am Sonntag statt. Die Fans versammelten sich an einer acht Kilometer langen Strecke, um ihr Team zu feiern.

Die Inter-Mannschaft, die den Titel am vergangenen Montag durch einen Sieg im Stadtderby gegen Milan (2:1) perfekt gemacht hatte, erreichte den Mailänder Domplatz gegen 23.00 Uhr am Ende einer siebenstündigen Tour an Bord von zwei Bussen. Etwa 40 Personen mussten wegen des Gedränges medizinisch versorgt werden. Es kam zu keinen Zusammenstößen, teilte die Polizei mit.

Die Profis versammelten sich auf einer Terrasse mit Blick auf den Domplatz und begrüßten die jubelnde Menschenmenge. "Heute schläft niemand in Mailand!", scherzte Torjäger Lautaro Martinez. "Endlich können wir wirklich feiern. Unsere Fans sind fantastisch, genau wie unsere Spieler. Wir haben dieses große Fest wirklich verdient. Wir sind die italienischen Meister", rief Inzaghi.

"Eine blauschwarze Welle überrollt Mailand. Jubelnde Tifosi überschwemmen die Stadt. Mailand feiert sein Woodstock", kommentierte die Tageszeitung Gazzetta dello Sport. "Eine Nacht zum Einrahmen", fasste Corriere dello Sport die große Scudetto-Feier zusammen.

