Langfristiger Vertrag für Daniele De Rossi

Die AS Rom setzt langfristig auf Klub-Idol Daniele De Rossi. Der italienische Fußball-Traditionsklub hat den Vertrag mit seinem Trainer um gleich drei Jahre bis 2027 verlängert, das gab die Roma am Dienstag bekannt. De Rossi hatte im Januar den portugiesischen Starcoach Jose Mourinho beerbt. Die Römer hatten bereits im April mitgeteilt, dass De Rossi auf jeden Fall auch in der nächsten Saison auf der Bank sitzen werde.

Der 40-Jährige, ehemaliger Roma-Kapitän und Weltmeister von 2006, wurde zunächst als Interimstrainer engagiert. De Rossi führte das Team ins Halbfinale der Europa League, der Klub aus der Serie A scheiterte am deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen. Rom beendete die Saison auf Tabellenplatz sechs und verpasste die Qualifikation für die Champions League.

