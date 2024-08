Italien geht gegen illegales Fußball-Streaming vor

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Italien verschärft den Kampf gegen TV-Piraterie im Fußball. Bis Ende 2024 wird eine neue Plattform eingerichtet, mit der illegale Streamingkanäle gestoppt werden sollen. Laut Experten verursachen diese jährlich schätzungsweise Verluste in Höhe von 350 Millionen Euro für den italienischen Fußball.

Die Plattform "Piracy Shield" wurde von der Serie A in Kooperation mit der italienischen Behörde für Kommunikation (Agcom) entwickelt. 2023 war vom italienischen Parlament ein Gesetz zur Bekämpfung der Piraterie im Medienbereich verabschiedet worden.

Mit diesem Gesetz wird die Film-, Verlags- und Sportpiraterie sowohl strafrechtlich als auch mit erhöhten Geldbußen geahndet. Die neue Plattform soll in der Lage sein, innerhalb von 30 Minuten illegale Streamingseiten zu blockieren, die Fußball ausstrahlen. In der am Wochenende beginnenden Saison überträgt der Anbieter DAZN die Spiele der Serie A.

© 2024 SID