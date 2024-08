Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und die Tabellenführung verteidigt. Bei Hellas Verona holte das Team von Trainer Thiago Motta einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg. Als einziges Team in der Serie A hat Juventus nun sechs Punkte auf dem Konto.

Dusan Vlahovic traf doppelt

Foto: AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Stürmer Dusan Vlahovic (28.) brachte die Turiner in Führung, Nicolo Savona (39.) erhöhte mit seinem ersten Tor für die alte Dame. In der zweiten Hälfte schnürte Vlahovic per Foulelfmeter (53.) noch einen Doppelpack.

Vor Anpfiff gedachten beide Mannschaften mit einer Schweigeminute der am Montag verstorbenen Trainer-Ikone Sven-Göran Eriksson. Der Schwede hatte in Italiens höchster Spielklasse AS Rom (1984-1987), AC Florenz (1987-1989), Sampdoria Genua (1992-1997) und Lazio Rom (1997-2001) trainiert.

