Robin Gosens gibt Debüt für Florenz

Foto: AFP/SID/MIGUEL RIOPA

Nur zwei Tage nach seinem Blitz-Wechsel zur AC Florenz hat Robin Gosens ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler, der erst Stunden vor dem Ende der Transferperiode von Union Berlin an den italienischen Klub abgegeben worden war, stand am Sonntagabend im Heimspiel gegen die AC Monza in der Startelf und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 (1:2).

Gosens war im Vorjahr für 13 Millionen Euro von Inter Mailand nach Berlin gewechselt, hatte in der Fast-Abstiegssaison jedoch selten überzeugt und die Heim-EM verpasst. Lange wurde über einen Wechsel in diesem Sommer spekuliert, zuletzt war jedoch wieder von einem Verbleib ausgegangen worden. Dann kam es kurz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Freitag (1:0) doch noch zum Abschied.

Die Fiorentina geriet am 3. Spieltag der Serie A früh durch Treffer von Milan Djuric (18.) und Daniel Maldini (32.) mit 0:2 in Rückstand. Moise Kean, wie Gosens ein Neuzugang, verkürzte kurz vor der Pause (45.). Gosens spielte durch und rettet spät den Punkt (90.+6). Florenz, dritte Italien-Station für den 30-Jährigen nach Atalanta Bergamo und Inter, wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

© 2024 SID