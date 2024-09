Robin Gosens jubelt über seinen Debüttreffer

Robin Gosens ist nach seinem glanzvollen Einstand bei der AC Florenz von den italienischen Medien gefeiert worden. "Der hochaktive Gosens rettet Florenz und feiert ein Traumdebüt. Der Ex-Berliner ist bei seinem Debütmatch entscheidend", lobte Gazzetta dello Sport die Leistung des 30-Jährigen nach dem 2:2 gegen AC Monza.

Nur zwei Tage nach seinem Blitz-Wechsel von Union Berlin nach Italien hatte der 20-malige Nationalspieler in der Nachspielzeit (90.+6) den Ausgleich für seinen neuen Klub erzielt. "Und am Schluss kommt Gosens: Der Deutsche wird von Anfang an vom Trainer in die Arena geworfen und besiegelt das Match mit dem Treffer zum 2:2", schrieb Corriere dello Sport. "Gosens erspart seinem neuen Coach Raffaele Palladino eine neue Blamage", kommentierte die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. Laut La Stampa rettete Gosens "das sinkende Boot AC Florenz".

Gosens selbst empfand es als "wunderbares Gefühl, beim Debütmatch zu treffen. Ich bin hier, um meiner neuen Mannschaft zu helfen", sagte der Linksfuß: "Ich bin glücklich, getroffen zu haben, ein Sieg wäre jedoch besser gewesen."

