Hummels bei seiner Ankunft in Rom

Foto: IMAGO/Zuma Press/IMAGO/Zuma Press/SID/IMAGO/Telenews

Besonderes Schmankerl für die deutschen Fußball-Fans: Der Streamingdienst DAZN zeigt anlässlich des bevorstehenden Debüts von Rio-Weltmeister Mats Hummels für dessen neuen Klub AS Rom das nächste Spiel des italienischen Spitzenklubs live und kostenlos. Die Begegnung der Roma am Sonntag (12.30 Uhr) gegen den CFC Genua wird für alle Zuschauer in Deutschland über die Streamingplattform zur Verfügung gestellt, benötigt wird dafür lediglich ein DAZN-Konto.

Hummels hatte Borussia Dortmund zum Ende der vergangenen Saison verlassen und in der vergangenen Woche in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Der 35-Jährige besitzt Medienberichten zufolge eine Option für ein weiteres Jahr für den Fall, dass er mindestens die Hälfte aller Spiele absolviert. Hummels soll beim Ex-Klub von Karl-Heinz Schnellinger, Rudi Völler, Thomas Häßler oder Antonio Rüdiger 2,5 Millionen Euro plus Boni kassieren.

