Zweikampf beim Duell Empoli gegen Juventus

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Antonio Balasco

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat zwar auch nach vier Spielen in der Serie A noch kein Gegentor kassiert, aber wieder Punkte liegen gelassen. Beim FC Empoli kam das Team von Trainer Thiago Motta nicht über ein 0:0 hinaus - wie schon vor zwei Wochen gegen die AS Rom.

Damit misslang die Generalprobe für das Auftaktspiel in der Champions League am Dienstag gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven. Juve ist mit acht Punkten aus vier Spielen zwar zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Doch am Sonntag und Montag könnten gleich fünf Konkurrenten vorbeiziehen.

© 2024 SID