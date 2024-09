Der italienische Fußball-Vizemeister AC Mailand hat seine Durststrecke beendet und am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca setzte sich am Samstagabend vor allem dank einer überragenden ersten Hälfte mit 4:0 (4:0) gegen den noch sieglosen FC Venedig durch und kletterte zumindest vorübergehend in die obere Tabellenhälfte. Die Italiener sammelten damit auch wichtiges Selbstvertrauen vor dem Duell in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen den FC Liverpool.

Mailand feiert ersten Saisonsieg

Theo Hernandez (2.) brachte das Heimteam früh auf die Siegerstraße. Youssouf Fofana (18.), der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (25., Foulelfmeter) und Tammy Abraham (29., Foulelfmeter) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit sah Venedigs Hans Nicolussi Caviglia wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte (73.), es blieb aber beim 4:0.

