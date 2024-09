Artem Dowbyk bringt Rom in Führung

Foto: IMAGO/DANILO VIGO/IMAGO/DANILO VIGO/SID/IMAGO/Danilo Vigo/IPA Sport / ipa-agen

Mats Hummels muss auf sein Debüt für die AS Rom warten, und auch als Glücksbringer war der Ex-Weltmeister nicht erfolgreich: Von der Ersatzbank aus musste der 35-Jährige am Sonntag miterleben, wie die Roma beim CFC Genua in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Endstand kassierte und damit nach vier Spieltagen weiter sieglos ist.

Wenig Glück hatte auch Nationalspieler Robin Gosens bei seinem zweiten Einsatz für die AC Florenz. Der Ex-Unioner unterlag mit der Fiorentina 2:3 (2:3) bei Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo, Florenz bleibt damit wie Rom ohne Saisonsieg. Bei seinem Debüt vor der Länderspiel-Pause hatte Gosens noch zum 2:2 gegen Monza getroffen.

Während Hummels über die komplette Distanz auf der Bank saß, sah sein neuer Klub lange wie der Sieger aus. Der ebenfalls neu verpflichtete Ukrainer Artem Dowbyk (37.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Für den 30,5-Millionen-Einkauf vom FC Girona war es das erste Tor im Dress der Roma.

In der Schlussphase wurde es wild, zunächst sah Roms Trainer Daniele De Rossi Gelb-Rot (90.+5), kurz darauf gelang Kevin De Winter der Ausgleich. Mit drei Punkten liegt Rom deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Hummels hatte Borussia Dortmund zum Ende der Vorsaison verlassen und in der vergangenen Woche in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Am kommenden Sonntag hat Hummels im Heimspiel gegen Udinese Calcio die nächste Chance, als siebter Deutscher in der Serie A für die Roma aufzulaufen.

In einer wilden ersten Halbzeit in Bergamo lag Florenz 2:1 in Führung, kassierte aber kurz vor der Pause einen Doppelschlag. Atalantas Siegtreffer erzielte der Ex-Leipziger Ademola Lookman (45.+1), der schon Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale mit drei Treffern fast im Alleingang bezwungen hatte.

