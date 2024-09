Mats Hummels in Rom

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom kommt nicht zur Ruhe. Wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Daniele De Rossi trat beim Klub von Mats Hummels Geschäftsführerin Lina Souloukou zurück. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. "Wir danken Lina für ihr Engagement in einer besonders kritischen Phase für den Verein und wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen beruflichen Herausforderungen", heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Nach der Entlassung von De Rossi waren die Fans aufgebracht. De Rossi wurde am Mittwoch durch den Kroaten Ivan Juric ersetzt. Der Ex-Meister wartet nach vier Spielen noch auf den ersten Saisonsieg (drei Unentschieden). Am Sonntagabend trifft Rom auf Udinese Calcio. Dann könnte auch Hummels sein Debüt für seinen neuen Klub geben.

