Mats Hummels muss weiter auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. Der Fußball-Weltmeister von 2014 war erneut nur Zuschauer, als die Roma am Sonntag in der Serie A den FC Venedig mit 2:1 (1:0) besiegte. Bryan Cristante (74.) und Niccolo Pisilli (83.) drehten in der Schlussphase das Spiel, nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Joel Pohjanpalo die Gäste in Führung gebracht hatte (44.).

AS-Trainer Ivan Juric wechselte im Spielverlauf viermal, Hummels fand aber erneut keine Berücksichtigung. Der 35-Jährige hat sein bislang letztes Spiel am 1. Juni im Champions-League-Finale für Borussia Dortmund gegen Real Madrid (1:2) bestritten.

