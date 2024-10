Milan-Ultras in San Siro

Nach einer großangelegten Razzia der italienischen Polizei in Mailand sind gegen 24 Hooligans Stadionsperren zwischen drei und zehn Jahren verhängt worden. Das teilten die Behörden mit. Am Montag waren 19 Ultras der Fußball-Topklubs AC und Inter festgenommen worden. Die beiden Anführer wurden zu einer Stadionsperre bis Ende 2034 verurteilt und müssen sich in den ersten fünf Jahren am Spieltag ihrer Vereine bei der Polizei melden.

Die Ultras sollen den illegalen Verkauf von Eintrittskarten für Milan- und Inter-Spiele im San Siro untereinander abgesprochen und organisiert haben. Zudem sollen sie Schutzgeld von Verkäufern und für Parkplätze vor dem Stadion verlangt haben. Es geht aber auch um Schlägereien vor und in dem Stadion während der Spiele der beiden Klubs.

