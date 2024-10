Weiter {source}

Serie A Warten aufs Rom-Debüt: Hummels mit humorvollem Instagram-Post

Mittwoch, 09. Oktober 2024 10:27

Mats Hummels wartet noch auf das Debüt bei seinem neuen Klub AS Rom, seinen Humor hat der Weltmeister von 2014 aber längst nicht verloren. Mit einer Serie von Fotos dokumentierte der frühere Dortmunder bei Instagram seine bisherige Zeit beim italienischen Fußball-Erstligisten - dort ist Hummels bei Spaziergängen in Rom, im Restaurant oder auf der Ersatzbank zu sehen.

Hummels ist noch ohne Einsatz für die Roma

"Rome so far. Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich", schrieb der Innenverteidiger zu den Bildern. Die Gazzetta dello Sport wertete Hummels' Post als "ein klares Signal" an den Klub. "Hummels drückt seine Bitterkeit mit einem sarkastischen Post aus", schrieb die Zeitung.

Laut Roms Trainer Ivan Juric sei Hummels noch nicht bereit für den Wettkampf. Der 35-Jährige sei "noch nicht zu 100 Prozent fit" und brauche Zeit, um nach der späten Verpflichtung seine Form zu finden. Hummels selbst hatte jüngst in einem Podcast jedoch betont, dass er wieder die nötige Fitness und keinen großen Trainingsrückstand mehr habe.

Foto: IMAGO/Giuseppe Maffia
© 2024 SID