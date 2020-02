Zorc sauer: "Lahmarschig" und "bequem"

Details Mittwoch, 05. Februar 2020 14:55

Sportdirektor Michael Zorc hat heftige Kritik an der Vorstellung von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund in den ersten 45 Minuten beim 2:3 bei Werder Bremen im DFB-Pokal geübt. "Wir sind dafür bestraft worden, dass wir in der ersten Hälfte lahmarschig, bequem und langsam gespielt haben", wetterte Zorc im kicker-Gespräch, "wir haben nicht so gewirkt, als wüssten wir, worum es geht." Jetzt Fußballreise buchen!

Kritisiert die eigene Mannschaft: Michael Zorc

Das Achtelfinal-Aus im Pokal tue sehr weh, "es ist nicht zu reparieren. Die Niederlage war vermeidbar, aber letztlich verdient", betonte der Ex-Nationalspieler. In der ersten Hälfte war der BVB nur zu einer Chance durch einen Fallrückzieher von Abwehrchef Mats Hummels gekommen.

SID

